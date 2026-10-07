Salone Csr 2026: Affinita (Moige), 'con nostri progetti vogliamo riscoprire valore umanità'

"Come Moige - Movimento Italiano Genitori riteniamo fondamentale e importante riscoprire il valore dell'umanità. Questo lo facciamo con i nostri progetti, sia di formazione nell'ambito dell'educazione al digitale contro il cyberbullismo ed altri pericoli per i nostri figli, sia attraverso progetti che sostengono la genitorialità e in modo particolare la genitorialità fragile, con progetti di prossimità ad alto valore e innovazione sociale". Sono le parole di Antonio Affinita, Direttore Generale Moige - Movimento Italiano Genitori, a margine della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.