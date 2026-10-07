Salone Csr 2026: Arditi (Prenatal), 'lanciato progetto a sostegno famiglie'

"Come Prenatal abbiamo lanciato, in occasione del suo 60esimo anniversario, un progetto sostenibile che aveva l'obiettivo di favorire le nascite e migliorare la fiducia nelle famiglie che si trovano in questo momento delicato. Abbiamo lanciato 'Generazione G', che sta per Generazione Genitori, insieme a Moige, per creare una rete di supporto di genitori esperti che potessero davvero aiutare le famiglie che sono in questa fase. Siamo riusciti, quindi, a creare un modello con dei risultati a lungo termine misurabili perché, grazie anche alla misurazione dell'Università La Sapienza di Roma, abbiamo portato avanti una valutazione di tutti i dati che hanno consentito di far capire quanto l'aiuto e supporto in modo duraturo possa migliorare davvero la fiducia delle famiglie". E' quanto affermato da Emanuela Arditi, Corporate P.R. & Communication Manager Prénatal Retail Group alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.