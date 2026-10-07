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Salone Csr 2026: Bartoli (Lega del Filo d'Oro), 'aspiriamo a concretizzare servizi nuovi e più estesi'

07 ottobre 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
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"Andare Oltre, rispetto all'esperienza della Lega del Filo d'Oro, significa andare oltre il sogno, cioè concretizzare servizi nuovi e più estesi per raggiungere più persone sordocieche, più persone con pluridisabilità e più famiglie. Non fermarsi solo a ciò che si aspira a fare, ma concretizzare, utilizzando tutti gli strumenti che oggi la società ci mette a disposizione, seppure all'interno di complessità che, per quanto si dica, sono in aumento piuttosto che in diminuzione". Con queste dichiarazioni, Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d'oro Ets, è intervenuto alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.

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