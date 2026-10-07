Salone Csr 2026: Bax (MediaWorld), 'impegnati a creare consapevolezza su consumo risorse e ciclo vita prodotto'

"Come Mediaworld siamo impegnati a fornire informazioni e dati consistenti ai nostri clienti, che sono i cittadini italiani. Il nostro messaggio nell'ambito del nostro assortimento di prodotti e servizi riguarda l'efficienza energetica, che oggi più che mai è un tema sempre più attuale e anche la circolarità attraverso servizi di riparazione e servizi di ritiro e valutazione dell'usato. Sono entrambi servizi che vogliono dare una seconda vita e allungare il ciclo di vita del prodotto. In questo contesto siamo stati ospiti oggi di Altroconsumo proprio per valorizzare e supportare il cliente nel fornire dati e informazioni che contribuiscano a una maggiore consapevolezza relativa al consumo di risorse, ma anche al ciclo di vita del prodotto, affinché ogni consumatore possa rivolgersi al mercato e effettuare scelte di vita che siano più coerenti con le proprie esigenze". A dirlo Barbara Bax, Head of Sustainability MediaWorld, alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.