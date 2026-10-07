Salone Csr 2026: Cascioli (Nidec Conversion), 'impegno in sostenibilità più credibile se rendicontato'

"Per dimostrare il nostro impegno concreto nella sostenibilità ambientale e sociale e nel creare una governance solida è fondamentale essere credibili, sia verso i nostri clienti che verso le istituzioni e gli shareholders. Per questo motivo abbiamo creato un piano di sviluppo sostenibile al 2028 che, tra i propri elementi strategici, considera anche la rendicontazione del nostro impegno, a partire dallo studio del ciclo di vita dei nostri prodotti". Lo ha detto Simone Cascioli, Global Hse & Esg Director Nidec Conversion, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.