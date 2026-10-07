Salone Csr 2026: Deni (Essity Italia), 'collaborazione con Croce Rossa a supporto donne più vulnerabili'

"In Essity abbiamo un purpose aziendale che è quello di abbattere le barriere al benessere delle persone. In particolare, ci occupiamo di abbattere le barriere e tabù che riguardano la salute e l'igiene intima femminile. Lo facciamo attraverso progetti concreti, anche in partnership con realtà come la Croce Rossa Italiana, che porta sul territorio le iniziative a supporto della popolazione vulnerabile. Quest'anno, in particolare, stiamo lanciando il progetto 'IntimaMente Noi', che insieme a Croce Rossa Italiana porta salute, prevenzione e screening alle donne più vulnerabili della popolazione. Crediamo, infatti, che proporre un dialogo sulla prevenzione e sulla salute femminile si concretizzi anche in azioni a supporto della popolazione". E' quanto affermato da Laura Deni, Responsabile Comunicazione Corporate di Essity Italia, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.