Salone Csr 2026: Farfaglia (AdR), 'misurare impatto e valore condiviso per migliorare interventi'

"In particolar modo sui progetti sociali, ciò che stiamo cercando di fare è misurare l'impatto e il valore che viene condiviso attraverso iniziative che realizziamo con i nostri stakeholder di riferimento. Misurare significa creare la base per migliorare e avere certezza di ciò che stiamo facendo". Lo ha detto Graziella Farfaglia, Head of Social & Governance Projects & Sustainability Culture Aeroporti di Roma, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.