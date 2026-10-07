Salone Csr 2026: Forghieri (Intesa Sanpaolo), 'giovani e lavoro contro il mismatch tra domanda e offerta'

"Una banca come Intesa Sanpaolo vuole contribuire alla crescita del contesto socio economico in cui opera e questo lo vuole fare non solo come attore di mercato, ma anche come attore proattivo in campo sociale. La volontà della banca è creare un cambiamento trasformativo e a medio lungo termine all'interno del sistema economico e sociale. Questo lo facciamo attraverso delle progettualità, come ad esempio il programma Giovani e Lavoro, che è rivolto alle nuove generazioni e ai giovani e affronta un tema importante, quale il mismatch tra domanda e offerta di lavoro". Lo ha detto Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il Sociale, intervenendo alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.