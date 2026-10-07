Salone Csr 2026: Habek (Aries Group), 'al lavoro su 25 obiettivi di sostenibilità'

"Aries Group è una società del settore hospitality che l'anno scorso ha iniziato il percorso tracciato dal piano di sostenibilità. Questo conta 25 obiettivi, tutti misurabili con kpi dedicati, che aiutano non solo a mantenere la certificazione Dca, importantissima per le nostre strutture, ma anche a mantenere il benessere del territorio, delle persone e dell'ambiente". Sono le parole di Sonja Habek, Financial Director Aries Group, partecipando oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.