Salone Csr 2026: Laterza (Mutti), 'nostro impegno in sostenibilità parte da attenzione alla terra'

"Scegliamo di seguire dei progetti di sostenibilità che parlino di noi, che sentiamo molto vicini e che poi, possibilmente, siano replicabili anche su scala nazionale ed internazionale. Partiamo quindi dalla terra, dalla sostenibilità ambientale: il nostro è un prodotto della terra, non puoi fare un prodotto di qualità se non parti da una materia prima di qualità. Il rapporto con la parte agricola e gli sforzi per cercare di impattare il meno possibile rimangono il core dell'azienda". Così Michele Laterza, Corporate Communication Director Mutti, intervenendo oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.