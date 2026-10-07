Salone Csr 2026: Manfredi (Feralpi Group), 'dialogo con stakeholder e coinvolgimento personale per obiettivi ambientali e sociali'

"Tra le azioni che stiamo mettendo in campo c'è il dialogo con i nostri stakeholder principali, con i quali costruiamo effettivamente una politica sia dal punto di vista ambientale e sociale verificabile, che dichiariamo attraverso la strategia e la direzione forward looking del Gruppo. Affinché questo sia tangibile vengono coinvolti gli stakeholder in attività specifiche, sia per la riduzione delle emissioni di CO2, sia per gli impatti sociali generati ad esempio nell'attività che riguarda il lavoro e l'ingaggio del personale nell'ambiente di lavoro". Così Isabella Manfredi, Chief Sustainability and Communications Officer Feralpi Group, alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.