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Salone Csr 2026: Marzotto (MinervaHub), 'per generare valore verificabile dire sempre la verità'

07 ottobre 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
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"La risposta concreta per generare un valore verificabile è dire la verità: cercare di parlare da umani a umani, facendo una valutazione e una misurabilità ai processi e riportando delle strategie che siano coerenti. Sembra banale, però tanto più si complica tutta la strutturazione della convivenza con l'ai, tanto più è necessario tornare alla base, secondo noi. Quindi, quello che facciamo, lo facciamo immaginando di produrre prodotti o processi che vadano su componenti che fanno parte della nostra quotidianità. Non riesco a immaginare un'economia che non sia con l'uomo al centro". A dirlo Matteo Marzotto, Presidente MinervaHub, partecipando alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.

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