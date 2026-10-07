Salone Csr 2026: Ponticelli (Iren Mercato), 'nostra mission è creare consapevolezza clienti per ottimizzare consumi'

"Come Iren Mercato stiamo lavorando su temi di education e di consapevolezza dei nostri clienti, in una logica di creazione di valore, di ottimizzazione dei consumi e di riduzione proprio dei consumi, in una logica più ottimizzata. Abbiamo una serie di strumenti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, come Iren Energy Monitoring che aiuta i nostri clienti a monitorare i propri consumi, ma a farlo tramite un algoritmo che aiuta a capire l'efficienza dei propri elettrodomestici e aiuta a ricevere degli alert in caso di spostamento delle proprie abitudini di consumo, con un incremento importante dei consumi, piuttosto che dei trend differenti rispetto a cluster di clienti che hanno comportamenti simili. Questo per noi è importante perché creare consapevolezza sui clienti significa fidelizzarli nel tempo ed è la nostra missione". Sono le parole di Roberta Ponticelli, Head of Marketing & Communications Iren Mercato, alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.