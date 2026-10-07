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Salone Csr 2026: Rogate (Refe), 'incoerenza aziendale è causa washing'

07 ottobre 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le crisi reputazionali che derivano dal washing non dipendono da una cattiva comunicazione. Washing è un sintomo, ma la causa è l'incoerenza tra ciò che l'azienda dichiara, come decide, come opera e gli impatti Esg che produce. Nel 2006 ho fondato Refe, che quest'anno compie vent'anni, che con il metodo Rendersi conto per rendere conto, quello che i nostri clienti e partner hanno chiamato un vero anticorpo washing. Il metodo che dice prima è necessario rendersi conto, ossia attivare un'analisi puntuale, una conoscenza, un governo preciso degli obiettivi, le misure dell'impatto e non solo di risultati e di risorse allocate, per poi arrivare a rendere conto e alimentare una comunicazione che a quel punto è veramente distintiva". Così Cristiana Rogate, Fondatrice e Presidente di Refe, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.

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