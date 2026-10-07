Salone Csr 2026: Valenza (Open Fiber),  'sfida aziende è rendere più inclusiva loro presenza sul mercato'

"Come Open Fiber, ci occupiamo del superamento del Digital Divide e riteniamo che la tecnologia come la fibra ottica, che stiamo seguendo in tutta Italia, sia fondamentale per rendere le aziende più competitive e inclusive. Per noi è fondamentale partecipare a questi eventi, perché la tecnologia è solo un fattore abilitante, ciò che conta sono i modelli organizzativi che le aziende si danno e che permettono alle persone di vivere più vicino e in modo più armonico sia la vita privata che quella professionale. Quindi penso che la tecnologia e l'innovazione siano fattori abilitanti, ma che poi la vera sfida stia nell'organizzazione e in come le aziende impostino dei modelli operativi che rendano sempre più inclusivo il loro modo di stare sul mercato". Lo spiega Sabrina Valenza, Vice President Technology Governance & Digital Solutions OpenFiber, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.