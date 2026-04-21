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Salone Mobile, Bozzetti (Ffm): "Tra espressioni più alte del made in Italy e di diplomazia economica"

Il presidente di Fondazione Fiera Milano,in occasione della cerimonia di apertura del Salone del Mobile

Salone Mobile, Bozzetti (Ffm):
21 aprile 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Salone del Mobile è una delle espressioni più alte del made in Italy perché mostra al mondo lo stile, la qualità, il saper fare, l’artigianalità e l’identità culturale del nostro Paese. Qui prende forma un’Italia che crea bellezza e conquista mercati, e che soprattutto sa trasmettere alle nuove generazioni i valori di una cultura produttiva da custodire e tramandare". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione della cerimonia di apertura del Salone del Mobile.

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"Le fiere -sottolinea Bozzetti- sono infrastrutture strategiche e piattaforme di connessione globale: luoghi in cui Paesi, imprese e culture diverse si incontrano e in cui le differenze non generano distanza, ma valore. Sono presìdi di dialogo in un mondo che rischia di dividersi, spazi in cui si costruiscono fiducia e rispetto, elementi essenziali per la crescita economica e sociale e per ogni possibile prospettiva di pace. In questo senso, le fiere rappresentano strumenti concreti ed efficaci di diplomazia economica, capaci di dare vita a relazioni economiche e umane solide e durature, di cui oggi sentiamo più che mai il bisogno".

"Il valore del Salone del Mobile -aggiunge- non risiede solo nei numeri, che quest’anno contano 1.900 espositori, con una presenza estera del 37%, ma soprattutto nelle relazioni che si costruiscono e nelle opportunità che prendono forma. Come Fondazione Fiera Milano -conclude Bozzetti- il nostro compito è creare le condizioni perché tutto questo accada: non solo mettendo a disposizione spazi, ma aprendo opportunità e costruendo una visione. Perché il sistema fieristico è un moltiplicatore di sviluppo e di attrattività per Milano, per la Lombardia e per l’intero Paese".

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Salone del Mobile made in Italy diplomazia economica
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