Salvini: "Dalla primavera 100 addetti Fs Security su treni regionali della Lombardia"

“È in fase di firma in Regione Lombardia un protocollo per portare a partire dalla primavera 2027 i primi 100 addetti di Fs Security dai 19 ai 30 anni per fare sicurezza sui treni e sulle piccole stazioni Trenord”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento all’evento per i 100 anni della quotazione in Borsa di Fnm a Palazzo Mezzanotte. Gli operatori - ha fatto sapere - lavoreranno “dalle 6 alle 24, 7 giorni su 7, coprendo l’intero servizio. Qualcosa che esiste a livello nazionale e finalmente arriva con squadre ad hoc a livello regionale: una buona notizia per lavoratori, studenti e pendolari”.