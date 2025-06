Sandei (Almawave): “ da un'intelligenza artificiale universale a quella di settore”

"Nell'intelligenza artificiale si stanno affacciando prospettive diverse. La prospettiva di un'intelligenza artificiale sempre più grande, che sappia qualunque cosa, in qualunque circostanza, o viceversa, un AI sempre più specializzata, verticale, che sappia quello che ci serve al momento giusto e con un focus specifico di settore." Lo ha detto Valeria Sandei amministratore delegato di Almawave a margine del panel su intelligenza artificiale e linguaggio al WMF di Bologna , la fiera dell'innovazione tecnologica."L'idea di AI che sia sempre più leggera, se vogliamo usare questo termine, nell'addestramento ma anche nel suo utilizzo, che possa essere utilizzata non soltanto nel cloud ma anche on the edge e che possa rispondere poi ad esigenze concrete di tanti settori differenti in maniera facile, veloce e anche economicamente sostenibile." ha concluso