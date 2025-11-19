circle x black
Sanità, Maselli: "Far dialogare Asl e distretti sociosanitari, con integrazione risparmio risorse"

Sanità, Maselli:
19 novembre 2025 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sistema sanitario e il sistema sociosanitario “a oggi non hanno mai dialogato". L’obiettivo è quello di “mettere insieme i distretti delle aziende sanitarie con i distretti sociosanitari e di essere un unicum, per essere in grado di prendere in carico l’utente. Allora ci sarà integrazione sociosanitaria e significherà risparmiare tante risorse". Lo dichiara l’assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona Regione Lazio Massimiliano Maselli, intervenendo all’evento di apertura della Social Sustainability Week, in corso oggi al Palazzo dell’Informazione a Roma.

L'assessore spiega come "se ricevesse una assistenza sociale una persona fragile over 80 che avrebbe bisogno solo di una badanza, non andrebbe ad accedere impropriamente al pronto soccorso", con evidenti benefici operativi. Intasando le strutture, conclude, "chi ha bisogno di un posto in reparto anziché trovarlo in due ore finisce per averlo in una settimana”.

“Noi abbiamo trovato un sistema che era per niente digitalizzato. E non averlo, nella sanità, è stato davvero singolare: gli ospedali della Regione Lazio, fino all’insediamento della nostra giunta, lavoravano con i fax. Quindi la direzione regionale ha digitalizzato tutto il sistema”.

“Poi c’era un altro fattore altamente negativo: il sistema privato accreditato non era dentro le agende e viaggiava per conto proprio. Se sei accreditato con la Regione, è evidente che devi far parte del circuito. Con l’introduzione dell’obbligo di essere dentro le agende, pena la revoca dell’accreditamento, il sistema è fortemente migliorato”.

