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Sap, un cocktail di soluzioni intelligenti per Campari Group

L’intelligenza artificiale integrata nelle soluzioni Sap sta migliorando sia le operazioni sia l’esperienza dei dipendenti

Sap, un cocktail di soluzioni intelligenti per Campari Group
30 marzo 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sap annuncia che Campari Group ha completato con successo il go-live delle soluzioni Sap Cloud Erp private, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di trasformazione digitale. Con sede a Milano, Campari Group è un leader globale nel settore degli spirit. Con un portafoglio di oltre 50 brand premium, tra cui Aperol, Campari, Espolòn, Wild Turkey, Courvoisier e Grand Marnier, l’azienda distribuisce i propri prodotti in più di 190 Paesi e opera con 24 siti produttivi a livello mondiale.

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"Abbiamo intrapreso il percorso Rise with Sap per restare al passo con le innovazioni offerte da Sap Cloud erp private e dalle funzionalità dell’Ai integrata -spiegaJosé Silva, Group head of It di Campari Group-. Oggi possiamo ridisegnare i processi in linea con l’evoluzione del business, migliorare la pianificazione e rendere la supply chain più efficiente, garantendo una distribuzione costante dei nostri prodotti in tutto il mondo. Il passaggio a un modello di processo centralizzato ci permette di aumentare la produttività e ridurre in modo continuativo il Tco".

Il go-live di Campari Group definisce un’architettura digitale end-to-end costruita su solide fondamenta di core transformation, Ai integrata, unificazione dei dati e governance dell’ecosistema It: alla base, Campari Group integra finanza, supply chain, marketing e risorse umane grazie alle soluzioni Sap analytics Cloud, Sap Integrated business planning e Sap Datasphere, oltre che su Sap Business technology platform, creando una piattaforma integrata per pianificazione, analytics e sviluppo applicativo.

L’intelligenza artificiale integrata nelle soluzioni Sap sta migliorando sia le operazioni sia l’esperienza dei dipendenti. All’interno delle soluzioni Sap SuccessFactors, i dipendenti utilizzano Joule e l'Ai integrata per definire e monitorare i propri obiettivi, mentre Sap Concur automatizza la riconciliazione delle spese. Le funzionalità assistite dall'Ai stanno semplificando inoltre la registrazione di ordini e pagamenti, migliorando il processo decisionale e ottimizzando i costi operativi.

Campari Group sta inoltre implementando la soluzione Sap Business data Cloud per unificare i dati provenienti da software Sap e di terze parti, ottenendo insight tempestivi e contestualizzati e preservando al contempo la logica di business core. Infine, Campari Group ha adottato le soluzioni Sap LeanIX per mappare le interdipendenze tra applicazioni, processi e responsabili di business, abilitando decisioni più agili e informate.

"Campari è una delle nostre migliori referenze nel settore food & beverage ed è un eccellente esempio di come le soluzioni Sap possano trasformare i processi organizzativi e produttivi -sottolinea Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia-. Combinando cloud Erp, Ai e pianificazione data-driven, Campari sta definendo un nuovo standard di trasformazione digitale nell’industria dei beni di consumo".

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trasformazione digitale ERP privato AI integrata Cloud ERP
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