SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): "Su dazi Usa superata fase di incertezza"

"Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato per il nostro export e i dazi hanno certamente avuto un impatto rilevante sul settore. La criticità maggiore è stata però l'incertezza generata dai continui cambiamenti annunciati dall'amministrazione Trump, che rendevano difficile programmare e comprendere lo scenario futuro". Lo ha affermato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention SATEC 2026, l'appuntamento annuale dedicato alle imprese della filiera nautica italiana organizzato a Borgo Egnazia, a Fasano. "Una volta definito il quadro, l'industria nautica e gli stakeholder della filiera hanno individuato strumenti e soluzioni per attenuare gli effetti dei dazi e continuare a garantire la presenza dei prodotti italiani sul mercato statunitense", ha aggiunto. Formenti ha sottolineato il ruolo strategico dell'intelligenza artificiale per il comparto: "È una tecnologia estremamente potente che può offrire un forte impulso alla competitività del settore. Dobbiamo essere in grado di coglierne le opportunità e guidarne l'adozione prima che siano altri a farlo".