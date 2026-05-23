Saviola, Strippedwood riceve la menzione d'onore al XXIX Premio Compasso d'oro Adi

Nella serata di ieri, presso l'Adi design museum di Milano, Strippedwood il Pannello ecologico, sviluppato e ideato da Saviola, ha ricevuto la 'menzione d'onore' al XXIX premio Compasso d'oro, uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama del disegno industriale internazionale.

In una cornice che ha riunito designer, imprese, università e protagonisti della cultura progettuale contemporanea, la premiazione ha rappresentato uno dei momenti centrali del design italiano e internazionale. Fin dalla sua nascita nel 1954, il Compasso d'oro non ha individuato soltanto prodotti e soluzioni innovative, ma progetti capaci di interpretare il proprio tempo e di generare valore attraverso ricerca, visione e cultura industriale. È proprio in questo contesto che la Menzione, attribuita a Strippedwood da una giuria internazionale, assume un significato che va oltre il prodotto stesso. Per Saviola rappresenta infatti il riconoscimento di un percorso costruito negli anni, nel quale sostenibilità e innovazione hanno camminato insieme.

Strippedwood, esposto presso l'Adi design museum fino al 4 giugno 2026, interpreta in chiave contemporanea l'effetto cannettato, trasformando un linguaggio minimale in una proposta di raffinata attualità. La superficie tridimensionale, caratterizzata da un ritmo irregolare di striature, genera profondità, vibrazione luminosa ed equilibrio formale, qualità che ne amplificano il dialogo con il mondo dell'arredo e dell’architettura. Questo prodotto ha infatti ottenuto un primo importante 'award' nel 2024 (German design award), confermando la continuità di una visione progettuale capace di evolversi nel tempo e di interpretare le esigenze contemporanee con coerenza e innovazione. Alla base, rimane come punto cardine, il Pannello ecologico, espressione concreta del modello circolare del Gruppo, nel quale il legno recuperato trova nuova vita per diventare protagonista nel mondo del legno-arredo.

L'attestazione ricevuta nel corso di questa edizione rappresenta anche la conclusione di un percorso iniziato due anni fa con l’ingresso nell'Adi design index e proseguito attraverso varie attività progettuali, ricerche e sperimentazioni. Un lavoro che coinvolge competenze differenti, stabilimenti, professionalità e persone che contribuiscono quotidianamente alla costruzione del risultato finale.

"Se la sostenibilità costituisce oggi una responsabilità imprescindibile, è la capacità di tradurla in progetto a fare la differenza -è il commento di Alessandro Saviola, presidente di Gruppo Saviola-. Ricerca, disegno industriale, sensibilità estetica e attenzione all'evoluzione degli stili diventano elementi necessari per trasformare un'idea in una proposta capace di generare interesse. Dietro Strippedwood c'è un percorso condiviso fatto da molteplici passi tra ideazione, competenze, sensibilità e collaborazione quotidiana. A tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato appartiene la menzione d'onore".