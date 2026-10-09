Schiavoni (Rekeep): "Greenwashing rischio reale, al lavoro per comunicazioni più trasparenti"

"Nel contesto che stiamo vivendo che vede le normative in continua evoluzione in tema di green claim, il greenwashing è un rischio sempre più attuale e reale. In questo senso, Rekeep sta lavorando per adottare dei sistemi di governance integrati, delle procedure interne, che supportano l'emanazione di comunicazioni sempre più veritiere, trasparenti e verificabili. La nostra ottica è quella di continuare a lavorare in maniera preventiva e non reattiva, quindi comunicare sempre dati certificati e trasparenti in tema ambientale". Così Laura Schiavoni, Esg Specialist di Rekeep, in occasione della 14esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale all'Università Bocconi di Milano.