Serenissima Ristorazione, ok a bilancio consolidato: in 2025 fatturato oltre 620 mln (+6%)

E' nel segno di crescita, solidità e continuità il bilancio consolidato 2025 di Serenissima Ristorazione, approvato dall’Assemblea dei soci e contraddistinto da risultati positivi di tutti i principali indicatori economico-finanziari. Si conferma il trend in crescita, con il fatturato che ha superato i 620 milioni di euro, 622.905.143 il fatturato consolidato, incrementato del 5,94% rispetto al 2024, con un Ebitda che raggiunge quota 39.167.357 euro, con una crescita del 13,10% su base annua. In forte aumento anche l’utile netto, che si attesta a 16.182.589 euro, registrando una crescita del 18,78% rispetto al 2024. "I numeri del bilancio 2025 - dice Mario Putin, presidente di Serenissima Ristorazione Spa - confermano la crescita del nostro Gruppo e la bontà delle scelte strategiche messe in campo, che vedono il nostro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e l’allargamento dei nostri orizzonti di business. La crescita costante del personale, che ha superato quota 12mila, è la vera forza che ci permette di migliorare e consolidare il nostro servizio nella ristorazione socio-sanitaria, scolastica, aziendale e commerciale e, contemporaneamente, di rafforzare il nostro investimento nella fornitura di prodotti per l’Horeca attraverso le nostre piattaforme di acquisto e logistiche, aprendo all’espansione commerciale nazionale e internazionale".

Nel triennio 2023-2025 il Gruppo Serenissima Ristorazione ha realizzato un piano di investimenti con più di 80 milioni destinati al potenziamento dei poli produttivi e logistici, al miglioramento della produttività e alla realizzazione del centro di produzione pasti di Melito, in provincia di Napoli. Il 2025 è stato un anno di consolidamento per il Gruppo con più di 28 milioni investiti per rafforzare ulteriormente la presenza nel business della ristorazione collettiva e commerciale, oltre che per dare ulteriore impulso alla diversificazione in nuove aree merceologiche e all’espansione internazionale. Il principale fronte degli investimenti ha riguardato proprio la capogruppo Serenissima Ristorazione e i centri di produzione, innovando i processi aziendali e produttivi, anche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, per incrementare la produttività aziendale. Tra gli interventi di maggior impatto la finalizzazione degli interventi di completamento del centro di Boara Pisani (Padova), uno dei più grandi d’Europa per la produzione di pasti in legame refrigerato, che conta più di 30.000 metri quadrati di superficie. "La conclusione dei lavori di ampliamento potenzia ulteriormente la capacità delle linee produttive - spiegano dal Gruppo -, consente di scalare la crescita nelle nuove aree di business della Gdo e del catering crocieristico, ma soprattutto accelera lo sviluppo commerciale del marchio Imperiali Chef nei mercati esteri e in particolare in Europa, oltre al potenziamento del catering aereo in cui il Gruppo è già presente in modo significativo".

Giunge a completamento anche l’operazione di ampliamento dell’Hub logistico della controllata Rossi Giants, che con una superficie complessiva di 20.000 metri quadrati, si inserisce nella strategia di rafforzamento dei servizi di fornitura per il mercato Horeca da parte delle piattaforme di acquisto e logistiche di Gruppo, di cui fanno parte anche Fff, Imes e Pircher, oltre che per il potenziamento delle forniture intercompany. Progetti e investimenti che nel 2025 si sono concentrati anche sul vero motore del suo sviluppo: le risorse umane che operano nelle società del Gruppo. La crescita professionale dei collaboratori si concentra nella Serenissima Corporate Academy, ospitata negli spazi del centro direzionale La Vela, progetto da oltre 14 milioni di euro realizzato dal Gruppo nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione urbana. La struttura è stata progettata per accogliere uffici direzionali, spazi per la formazione moderni e tecnologicamente evoluti e una cucina sperimentale dedicata sia alla formazione sia alla ricerca e sviluppo di nuove proposte culinarie. Un investimento che sta già restituendo risultati concreti, come testimoniano le oltre 84.000 ore di formazione progettate ed erogate a tutti i livelli aziendali nel 2025, con una crescita del 18,4% rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi anni, la strategia di espansione territoriale ha coinvolto anche le Regioni del Sud Italia, in particolare la Campania e la Sicilia. L’operazione principale riguarda la provincia di Napoli, dove il Gruppo ha realizzato lo scorso anno un importante centro di produzione a Melito di Napoli, che oggi impiega oltre 150 collaboratori e collaboratrici. L’impianto è entrato a pieno regime nel 2025 e la struttura produce oggi 10mila pasti al giorno, destinati alle scuole di Napoli e della provincia. Sul fronte della sostenibilità, il Gruppo Serenissima Ristorazione conferma il proprio impegno per un futuro sostenibile con la prima edizione del Report di Sostenibilità di Gruppo, redatto secondo la nuova direttiva Csrd. Serenissima Ristorazione Spa è anche la prima azienda della ristorazione collettiva a conseguire la validazione 'GIF Responsible Organization' (Get It Fair), un riconoscimento che attesta la responsabilità dell'organizzazione rispetto ai criteri Esg – Environmental, Social e Governance.

A conferma dell’impegno di Serenissima Ristorazione sul tema dello sviluppo sostenibile Industria Felix ha consegnato alla capogruppo il riconoscimento miglior impresa del settore ristorazione per il tema Esg durante una premiazione avvenuta presso l’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Piazza Campidoglio a Roma. "La crescita sostenibile e responsabile continua a rappresentare uno dei pilastri strategici dello sviluppo del Gruppo - dice Tommaso Putin, vicepresidente del Gruppo Serenissima con delega alla sostenibilità -. Integrare gli aspetti ambientali e sociali nelle scelte aziendali non significa soltanto perseguire obiettivi Esg, ma costruire le condizioni per una crescita solida, duratura e capace di generare performance concrete. È un approccio che rafforza la competitività del Gruppo e ci permette di affrontare con visione e responsabilità le sfide future dei mercati in cui operiamo. Il nostro obiettivo è quello di superare i 650 milioni di fatturato nel 2026, destinando ulteriori 30 milioni di euro di investimenti nel corso di quest’anno all’efficientamento energetico e alla sostenibilità delle nostre strutture, oltre che al potenziamento delle piattaforme e delle infrastrutture logistiche".