circle x black
Cerca nel sito
 

Sicilia, Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PA

Maggiore flessibilità, resilienza e sicurezza nell’erogazione dei servizi ai cittadini

Sicilia, Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PA
03 dicembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maggiore flessibilità, resilienza e sicurezza nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Con questo obiettivo la Regione siciliana ha avviato, con il coordinamento dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica (Arit) e il supporto tecnico di Sicilia digitale Spa, la migrazione delle proprie piattaforme sul cloud di Polo strategico nazionale (Psn), società promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale per dotare la pubblica amministrazione di un’infrastruttura cloud sicura e sovrana. Per garantire la conformità ai più alti standard di sicurezza previsti dal regolamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), la Regione ha investito importanti risorse per adeguare il proprio data center abilitando un modello di cloud ibrido che integra ambienti pubblici, privati e direttamente operativi sui server dell’amministrazione 'on premise'.

Arit, con il supporto tecnico di Sicilia digitale, ha adottato, nell’ambito dei servizi offerti da Polo strategico nazionale la soluzione 'Public Cloud Psn Managed'. Questa scelta strategica ha consentito l’implementazione di un modello evoluto di cloud, integrando il data center regionale con l’infrastruttura del Psn. "Il progetto, frutto di un lavoro condiviso e di competenze complementari, garantisce massima sicurezza e continuità operativa", spiegano da Palazzo d'Orleans. Tra le caratteristiche, ci sono funzionalità avanzate che, in caso di perdita di dati o danni all’infrastruttura, permettono di ridurre al minimo l’impatto e garantire la continuità dei servizi 'disaster recovery' e sistemi che, attraverso un livello intermedio aggiuntivo di sicurezza 'reverse proxy', assicurano una protezione più efficace delle applicazioni web, un controllo più rigoroso degli accessi e una migliore ottimizzazione del traffico.

"La partnership, di durata decennale, tra Arit, Sicilia digitale e Polo strategico nazionale - si legge in una nota - rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione delle infrastrutture informatiche regionali, rafforzando la sovranità digitale e la sicurezza dei dati della pubblica amministrazione. L’iniziativa rappresenta un efficace modello di gestione innovativa dei data center a beneficio dei cittadini".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasformazione digitale PA flessibilità resilienza sicurezza cloud ibrido data center
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza