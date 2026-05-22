Sicurezza sismica, a Milano il confronto fra progettisti, enti e imprese

A Milano, presso la Camera di Commercio Svizzera, è andata in scena la XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, l'appuntamento di riferimento nel panorama italiano sulla sicurezza sismica. Una giornata di confronto cui hanno partecipato progettisti, direttori dei lavori, Rup, enti di verifica, committenze e imprese. Un appuntamento ricco di interventi, tavole rotonde e corner tematici che ha messo in luce la necessità di coerenza tra realizzazione in opera e requisiti progettuali, nonché la responsabilità crescente delle figure di controllo in un contesto normativo in rapida evoluzione. Tra i temi al centro dell'evento l'impatto dei nuovi Eurocodici e delle Ntc, il ruolo della verifica e della prevenzione nelle opere pubbliche e il modello Unicredit per l'analisi del rischio sismico su grandi patrimoni immobiliari.