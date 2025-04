Sisecam, l'industria globale del vetro alla 39ma International glass conference

In occasione del suo 90° anniversario Sisecam, leader mondiale nell’industria del vetro e dei prodotti chimici, ha organizzato nella giornata di giovedì 10 aprile, a Venezia, la 39ª edizione dell’International glass conference, riunendo i principali rappresentanti dell'industria del vetro per condividere opinioni e discutere i più recenti progressi nella scienza e nella tecnologia del settore. L’obiettivo dell’International glass conference di Sisecam è stato quello di valorizzare ulteriormente il potenziale unico del vetro attraverso il contributo e la collaborazione di tutti gli operatori del settore. Dal tema 'United to innovate-inspire future', la conferenza ha offerto l'opportunità ad accademici, produttori e fornitori nel campo della scienza e della tecnologia del vetro di condividere idee e proposte innovative. L'evento è stato caratterizzato da presentazioni stimolanti, tavole rotonde e sessioni di networking, promuovendo un dialogo significativo e partnership essenziali per il progresso del settore. Riunendo leader e visionari globali, la conferenza ha messo in luce il ruolo dell'innovazione nel plasmare il futuro della produzione, della sostenibilità e dell'applicazione del vetro in diversi settori.

Durante la Glass conference il ceo di Sisecam, Görkem Elverici, ha sottolineato l'importanza cruciale della collaborazione, della conoscenza condivisa e dell'innovazione nel plasmare il futuro dell'industria del vetro. "Il vetro - ha spiegato - con i suoi 5000 anni di storia, ha forgiato le civiltà e rimane un materiale unico che unisce arte e scienza. Oggi svolge un ruolo fondamentale nel progettare il futuro, posizionandosi all'avanguardia della sostenibilità e della trasformazione digitale. Per sbloccare il pieno potenziale di questo straordinario materiale, non dobbiamo solo applicare le migliori tecniche già a disposizione oggi, ma anche sperimentare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze di domani”.

“Dal 1985 - ha ricordato - organizziamo la Sisecam international glass conference proprio con questo obiettivo. In linea con la nostra visione, ci impegniamo a rinnovare l'industria del vetro trasformando le tecnologie di produzione attraverso la nostra piattaforma 'Plant of the future', con una forte attenzione alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Siamo fermamente convinti che questa iniziativa, guidata da un approccio di innovazione aperta e da partnership collaborative con gli stakeholder del settore, darà il via a progressi rivoluzionari e stabilirà nuovi standard per il futuro dell'industria". Burak Büyükfırat, chief research and technological development officer di Sisecam, ha sottolineato: "Le sfide che affrontiamo oggi richiedono collaborazione, condivisione di competenze e sviluppo di idee audaci. Lo scambio di conoscenze ci consente di accelerare il progresso e elaborare soluzioni che definiranno il futuro dell'industria del vetro. La conferenza di quest'anno offre un'opportunità unica per guidare un cambiamento significativo in tutto il settore". Durante la conferenza sono stati discussi in modo approfondito temi chiave, come la decarbonizzazione dell'industria, la scienza dei materiali, l'efficienza energetica, le tecnologie di rivestimento, la digitalizzazione e il design dei prodotti. Si sono tenute presentazioni orali e di poster che hanno messo in luce le ultime innovazioni e ricerche del settore.