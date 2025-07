Sitip, nel 2024 fatturato a 98 mln

Sitip, azienda che si occupa di produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, conferma per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Un risultato "solido che riflette la capacità dell’azienda di coniugare performance economica, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, in uno scenario di mercato complesso". L’impresa conta oggi 548 dipendenti, di cui l’85,3% con contratto a tempo indeterminato. I dati confermano anche l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, con zero infortuni gravi registrati nel 2024.

Sul fronte della relazione con i clienti, Sitip mantiene un livello di customer satisfaction pari a 4,4 su 5, mentre gli indicatori ambientali evidenziano progressi concreti in termini di efficienza e riduzione dell’impatto: intensità energetica: 8,73 MWh per tonnellata di prodotto; intensità carbonica (market based): 2,15 tCO₂/t prodotto; consumo idrico: 10,25 m³ di acqua per tonnellata di prodotto; rifiuti destinati a recupero: 76,4% sul totale generato e materie chimiche gestite secondo i programmi bluesign e Zdhc: 92,8% e 97,1% rispettivamente. “Confermare risultati economici positivi in un contesto sfidante è per noi motivo di orgoglio - afferma Giancarlo Pezzoli, amministratore delegato di Sitip -. Ma è ancora più importante sapere di farlo continuando a investire nelle persone, nell’ambiente e nel miglioramento continuo. La sostenibilità per noi è un percorso concreto, trasversale e condiviso, che guida ogni nostra scelta presente e futura".

In linea con il proprio piano strategico, Sitip ha previsto importanti investimenti ambientali e organizzativi per i prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel tessile responsabile: ampliamento impianti fotovoltaici in Sitip SpA per circa 1 MWh; prevista realizzazione nel 2025 di un impianto di depurazione per abbattimento carichi inquinanti da oltre 2.000 mc/giorno; estensione certificazione SA8000 a tutte le società del Gruppo entro 2025; estensione ISO 14064/Ghg Protocol a tutte le società del Gruppo entro 2026; estensione Iso 14001 a tutte le società del Gruppo entro 2027; prevista certificazione Iso 45001 per tutte le società del Gruppo entro 2029; previsto Modello 231 per tutte le società del Gruppo entro 2030/2031.