Solazzi (Findus), 'sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna'

"Per noi di Findus la sostenibilità fa parte del nostro Dna da sempre. Produrre cibo riducendo l'impatto ambientale e tutelando le risorse naturali è la nostra sfida. In questo senso, anche per quanto riguarda la sostenibilità ittica, portiamo avanti un impegno strutturato per la salvaguardia di mari e oceani, attraverso iniziative e progetti sviluppati insieme a partner strategici. Per Findus, sostenibilità ittica significa approvvigionarsi esclusivamente da pesca sostenibile e acquacoltura responsabile: ad oggi, il 100% del nostro portafoglio ittico proviene da pesca sostenibile certificata MSC e acquacoltura responsabile certificata ASC, garantendo la completa tracciabilità di ogni prodotto". Sono le parole di Alessandro Solazzi, Marketing Director Southern Europe di Findus, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell'8 giugno, in cui Findus conferma e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ittica e la salvaguardia dell'ambiente marino attraverso diverse iniziative, tra cui il lancio dei nuovi Gamberi Argentini certificati MSC.