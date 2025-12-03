circle x black
Sostenibilità: A2a presenta primo Piano Transizione climatica, obiettivo Net Zero al 2050

03 dicembre 2025 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A2A presenta a Milano il suo primo Piano di Transizione Climatica per raggiungere il Net Zero al 2050, con 7 miliardi di investimenti entro il 2035. Il piano punta su rinnovabili, efficienza energetica, teleriscaldamento e valorizzazione dei rifiuti, prevedendo una riduzione delle emissioni dirette del 50% al 2035 e dell'80% al 2040. Entro il 2050, inoltre, l'obiettivo è il 90% in meno delle emissioni lungo tutta la catena del valore. Tra il 2024 e il 2035 saranno evitati 53 milioni di tonnellate di CO2, mentre un percorso di Just Transition supporterà la riqualificazione del personale delle centrali termoelettriche. Il Piano sarà aggiornato ogni anno, in linea con quello Industriale della Life Company.

