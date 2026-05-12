Sostenibilità: al via a Milano ReNest, il viaggio nel futuro del cibo promosso da Nestlé

A CityLife prende vita ReNest, il progetto esperienziale promosso da Nestlé con il patrocinio del Comune di Milano e di Assolombarda, che invita cittadini e istituzioni a riflettere sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità e consapevolezza. Un percorso multisensoriale articolato in quattro tappe racconta il viaggio del cibo, dalle origini fino alla rigenerazione delle risorse. Installazioni interattive, talk e incontri trasformano il simbolo del "nido" in uno spazio aperto di dialogo e partecipazione. Un'iniziativa che punta a coinvolgere il pubblico sui temi dello spreco alimentare, dell'economia circolare e del futuro del sistema alimentare.