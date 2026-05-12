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Sostenibilità: Biffi (Assolombarda), 'progetto ReNest fa capire ai cittadini impegno imprese'

12 maggio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
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"Un progetto come ReNest di Nestlé è di fondamentale importanza per far capire ai cittadini e alle istituzioni l'impegno che le imprese applicano da anni nella loro trasformazione digitale ai fini della sostenibilità. L'area di Milano è ancora l'area più densamente industriale d'Europa, ma grazie agli investimenti in economia circolare e in attenzione agli approvvigionamenti green delle materie prime come il consumo energetico e l'end life dei prodotti, ci consente di dimenticarci che siamo una città industriale proprio perché viviamo in un ambito verde piacevole e di benessere". Così Alvise Biffi, Presidente Assolombarda, all'evento inaugurale di ReNest a Milano. Si tratta di un progetto esperienziale promosso da Nestlé, che invita cittadini e istituzioni a riflettere sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità e consapevolezza. Un percorso multisensoriale, disponibile a CityLife dal 12 al 24 maggio, articolato in quattro tappe racconta il viaggio del cibo, dalle origini fino alla rigenerazione delle risorse.

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