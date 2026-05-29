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Sostenibilità, Cecca: "Tenuta Castelporziano aperta a nuove generazioni"

Daniele Cecca - (Foto Adnkronos)
Daniele Cecca - (Foto Adnkronos)
29 maggio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sempre più spesso arrivano ospiti speciali a Castelporziano, perché la tenuta presidenziale è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale ‘Riciclo di classe’, realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l'importanza dei concetti del riciclo, dell'economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune". Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della Tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all’ambiente.

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"Una riserva naturale come Castelporziano forse rappresenta il punto ideale dove poter effettuare incontri di questo genere e divulgare questi concetti a beneficio delle giovani generazioni. Questa è solamente una tappa. Ci troviamo già alla seconda edizione del progetto ‘Riciclo di classe’ e auspichiamo che si tratti di un evento che possa avere delle repliche in futuro”, ha aggiunto.

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Castelporziano riciclo Conai Coni
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