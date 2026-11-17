"Lo studio presentato da Ambrosetti presenta degli elementi di particolare interesse. Innanzitutto, per l'implementazione del Drs andranno ben approfonditi e studiati i costi complessivi in termini economici e finanziari e anche i risvolti organizzativi. Inoltre, vi è una partecipazione importante dei cittadini all'introduzione del Drs e il governo sta già valutando con grande attenzione le proposte di legge che sono state presentate". È quanto affermato da Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, durante il convegno nazionale organizzato a Palazzo dell'Informazione, 'Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell'economia circolare', promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).