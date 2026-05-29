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Sostenibilità, Favero (Globe Italia): "Paese sul podio in sport e riciclo"

Il presidente di Globe Italia, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’

Matteo Favero - (Foto Adnkronos)
Matteo Favero - (Foto Adnkronos)
29 maggio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per noi di Globe Italia è un piacere e un onore essere per la seconda volta nella tenuta presidenziale di Castelporziano, in questo appuntamento promosso con Conai. Con il progetto ‘Riciclo di classe’ vogliamo mettere insieme i primati italiani. L’Italia eccelle in tantissime specialità dello sport. Lo abbiamo visto nel grande medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche nella pallavolo, nel nuoto e nel tennis. Il nostro paese ha anche dei primati nell'economia circolare, siamo sul podio in Europa con quasi il 90% di rifiuti riciclati. Questo ha un significato importantissimo per noi, perché racchiude la missione di tenere insieme la salute del corpo con la salute dell'ambiente”. Lo ha dichiarato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale di Castelporziano in una giornata dedicata all’ambiente.

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Globe Italia sport riciclo Conai
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