circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: Federbeton, 'nel 2024 investiti 110 mln per sicurezza e ambiente'

15 dicembre 2025 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel 2024 gli investimenti delle imprese del cemento e del calcestruzzo a favore della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale sono arrivati a toccare i 110 milioni di euro, in aumento del 16% sull'anno precedente, confermando l'impegno del comparto nelle complesse e necessarie sfide della circolarità e della decarbonizzazione. A renderlo noto è il sesto Rapporto di sostenibilità di Federbeton, la federazione di Confindustria per la filiera del cemento e del calcestruzzo. Il settore accelera verso la neutralità climatica 2050 con combustibili alternativi, materiali sostitutivi del clinker e, nel lungo periodo, tecnologie di cattura della CO₂. Ad illustrare i punti salienti delle leve strategiche su cui sta operando Federbeton è il vice presidente Paolo Zelano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza