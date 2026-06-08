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Sostenibilità: Guglielmo (MSC), 'impegno di Findus esemplare nell'approvvigionamento certificato'

08 giugno 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
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"Quando parliamo di protezione degli oceani e delle loro risorse serve un approccio sistemico basato sulla scienza e un impegno concreto e continuativo nel tempo. Da questo punto di vista, la scelta di Findus nel mercato italiano è esemplare: scegliere di approvvigionarsi esclusivamente da prodotto ittico certificato sostenibile MSC sostiene le filiere che rispettano lo standard di sostenibilità ambientale MSC e garantiscono la tracciabilità del prodotto ittico. In un momento in cui la salvaguardia della biodiversità marina è un impegno collettivo, il ruolo delle aziende leader è fondamentale per accelerare il cambiamento". Così Paola Guglielmo, Responsabile della relazione con le aziende per MSC in Italia, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell'8 giugno, in cui Findus conferma il proprio impegno per la sostenibilità ittica e la salvaguardia dell'ambiente marino attraverso alcune iniziative, tra cui il lancio dei nuovi Gamberi Argentini certificati MSC.

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