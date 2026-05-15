Sostenibilità: Pichetto Fratin (Mase), 'Circular economy decisiva per competitività e sicurezza'

"L'economia circolare è una sfida centrale e rappresenta un asse strategico per lo sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Il nostro Paese ha conseguito target elevati nella gestione dei rifiuti. Circular Economy Act europeo dovrà garantire armonizzazione e chiarezza normativa sugli ambiti fondamentali della transizione circolare." Ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, attraverso un videomessaggio inviato alla Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare 2026 che si è tenuta a Roma.