Sostenibilità: Prampolini (WWF Italia), ‘partnership è dimostrazione di come anche sfide complesse possono essere vinte’

“Per WWF la collaborazione con Bolton è la dimostrazione di come anche le sfide più grandi e complesse possono essere affrontate e vinte. Bolton è uno degli attori principali sul mercato del tonno, che è uno degli elementi che rappresenta al meglio la complessità, ma anche l'importanza di affrontare la sfida della biodiversità nei nostri oceani. Questo è un percorso che è partito oltre dieci anni fa da due realtà molto grandi, realtà che si sono sedute intorno a un tavolo con onestà e trasparenza, con delle richieste e con delle aspirazioni. Insieme siamo riusciti a tutti gli effetti a fissare degli obiettivi e raggiungere anno dopo anno, questi stessi obiettivi. Adesso stiamo lanciando un nuovo capitolo, sempre nell'ottica della sostenibilità del pianeta, degli animali e delle persone”. A dirlo Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia, a margine dell’evento ‘Insieme per un impatto positivo’, organizzato a Milano: un’occasione per condividere i risultati delle partnership tra Bolton, WWF e Oxfam a favore della tutela degli oceani e dei diritti umani lungo la filiera ittica, ma anche un momento di confronto per riflettere su come queste collaborazioni possano contribuire a generare un cambiamento sistemico e ispirare un modello di business più responsabile.