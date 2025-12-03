circle x black
Sostenibilità: Tasca (A2A), 'Unione Europea vive un momento di riflessione'

03 dicembre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il piano di transizione climatica è rilevante perché ci permette di indicare quelli che sono i nostri orientamenti. Lo facciamo in un momento di riflessione dell'Unione Europea che arriva dopo un'accelerazione che è andata molto avanti rispetto alla capacità dei sistemi economici di adattarsi". Lo ha detto Roberto Tasca, presidente di A2A all'evento 'Lo slancio per la transizione climatica', organizzato oggi a Milano per presentare il primo Piano di Transizione Climatica verso il Net Zero al 2050.

