Sostenibilità: vicesindaca Scavuzzo, 'con ReNest si accompagnano i più piccoli verso stili di vita salutari'

"Il progetto ReNest si inserisce in un dibattito, molto vivace a Milano, sul tema del cibo, dell'accompagnamento dei più piccoli verso stili di vita salutari, salubri e sostenibili e in questo dialogo aperto fra le istituzioni, il mondo dell'impresa, il mondo dell'educazione e tutti coloro che hanno a cuore i temi che oggi sono strategici nelle comunità che guardano al futuro, quindi accompagnare i più piccoli verso una crescita sempre più sostenibile". E' quanto riferito da Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano, intervenendo all'evento inaugurale di ReNest a Milano. Si tratta di un progetto esperienziale promosso da Nestlé, che invita cittadini e istituzioni a riflettere sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità e consapevolezza. Un percorso multisensoriale, disponibile a CityLife dal 12 al 24 maggio, articolato in quattro tappe racconta il viaggio del cibo, dalle origini fino alla rigenerazione delle risorse.