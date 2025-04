Sostenibilità, Viganò (Rete clima): "Tante utilità in Biodiversity Lab di Brugherio"

"Con l’inaugurazione del secondo Biodiversity Lab, realizzato in collaborazione con E.ON, mettiamo in atto una serie di interventi idonei rispetto alla vocazionalità biologica dell’area. Un progetto realizzato in forma sinergica tra pubblico e privato che mette insieme tante utilità legate a un miglioramento del territorio”. Lo ha detto Paolo Viganò, fondatore e presidente di Rete Clima, partecipando all’inaugurazione del Lab di Brugherio, il secondo dopo quello di Giussano nel 2024. Un’iniziativa che si inserisce nel progetto Boschi di E.ON e nella Campagna forestale nazionale Foresta Italia.