Spazio, al via domani Bex: la prima expo-conference targata Ieg

Apre domani al Rimini Expo Centre la prima edizione di Bex - Beyond Exploration Expo, l'expo-conference organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) sulla convergenza tra space economy e industrie terrestri. Fino al 25 settembre imprese, istituzioni, centri di ricerca e startup lavorano su tecnologie e competenze che passano dallo spazio ai settori a terra e viceversa. Il margine di crescita è ampio: solo il 10% delle grandi imprese italiane di altri comparti ha oggi progetti attivi legati alle tecnologie spaziali, mentre il 55% le indica come area di diversificazione interessante (Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano).

Il mercato globale dello spazio vale oggi tra i 550 e i 600 miliardi di dollari l'anno, una dimensione vicina a quella dell'industria mondiale dei microchip, e oltre la metà dei servizi essenziali dei Paesi avanzati, dai trasporti all'energia alle comunicazioni, si appoggia già ai satelliti (OCSE, 2026). L'Italia investe nel settore più della media dei Paesi avanzati ed è il settimo Paese al mondo per numero di satelliti attivi. La filiera aerospaziale nazionale vale 21,4 miliardi di euro, con la sola componente spaziale cresciuta del 63% in tre anni (CTNA-Confindustria). Le previsioni internazionali indicano un mercato globale in traiettoria verso i 1.800 miliardi di dollari entro il 2035 (World Economic Forum e McKinsey).

La cerimonia di inaugurazione è moderata da Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Ieg. Aprono i lavori il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, l'assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini, e il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone. Interviene il colonnello Walter Villadei, astronauta dell'Aeronautica Militare e Ambassador di Bex. Per l'Aeronautica Militare prende la parola il generale di brigata Dario Tarantino, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore, generale di squadra aerea Antonio Conserva. Per la Marina Militare interviene il contrammiraglio Francesco Saladino, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri interviene il generale di brigata Luigi Riggio, capo dell'Unità di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e Aerospaziali (Comint), in rappresentanza del generale di corpo d'armata Franco Federici. Chiude i lavori il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Il 24 settembre Unioncamere-Dintec presenta a Bex una mappatura inedita dell'innovazione aerospaziale italiana basata sui brevetti europei, a cura di Giovanni Manigrasso. I dati saranno diffusi in una nota dedicata. Espongono inoltre i partner industriali e le aziende dei settori terrestri elencate in apertura, affiancate da EY e Ntt Data Italia, branch italiana del gruppo leader globale nei servizi di intelligenza artificiale, business digitale e tecnologia.

Al centro dell'area espositiva c'è la Casa dell'Astronauta, un percorso immersivo che racconta le condizioni necessarie per vivere e lavorare oltre la Terra. Si articola in quattro aree, The Human Factor sulla preparazione fisica e mentale, The Wearable Habitat sulle tute e sui tessuti tecnici, dove Spacewear espone anche le tute indossate dal Colonnello Walter Villadei, ambassador dell'expo, The Mission Lab sulla ricerca in microgravità e The Orbital Harvest sulla produzione di cibo in ambienti estremi, con The Think Lounge come spazio di dialogo trasversale. Tra i protagonisti dell'esperienza c'è lo stesso Villadei, astronauta e Ambassador di Bex.

Tra gli appuntamenti più rilevanti da seguire nei tre giorni: Bex Vision Summit - sessione di apertura sul palco principale con Axiom Space, Leonardo e gli europarlamentari Elena Donazzan e Giorgio Gori (Commissione Itre); Manifattura avanzata per lo spazio - la sessione del Comitato Tecnico Scientifico di Bex e Lombardia Aerospace Cluster su certificazione e fabbricazione in orbita, con Esa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, EY, Ttv, Dallara, Sabelt, Gavazzi Tessuti Tecnici e Cavok; Space Finance Arena - con Plug and Play Tech Center, EY, Sace, Intesa Sanpaolo e Primo Space su bancabilità e scalabilità dei progetti, con un reverse pitch degli investitori; The Future of Satellite Market - sull'evoluzione del mercato satellitare e i suoi sbocchi commerciali; Le applicazioni a terra - Enea su urban farming, Confagricoltura sul telerilevamento in agricoltura, il CNR su fisiologia e farmaceutica, Spacewear sui materiali indossabili, Ntt DATA Italia e Formula Medicine sulla preparazione fisica e mentale; Hackathon Asi - oltre 60 studenti e neolaureati italiani e internazionali lavorano tre giorni nell'Open Innovation District su tre tracce, dati satellitari, modelli di business e nuove applicazioni a terra, con tutor Altec in giuria e una giornata di affiancamento in azienda per la squadra vincitrice. Iniziativa promossa da Asi con Altec; Italy Aerospace Competences, Soft Skills and Complexity Management - il confronto sulle competenze della filiera aerospaziale, tra discipline tecniche e gestione della complessità; Stati Generali della Space Economy - la giornata dedicata alle startup dell'innovazione.

Startup, università e centri di ricerca trovano spazio nell'Open Innovation District, realizzato con EY come main partner, dove è possibile richiedere incontri diretti con ESA nell'ambito del programma di cofinanziamento Incubed. All'iniziativa concorrono anche Angi, Art-Er, ASI, Esa Bic Turin, I3P, IIT, Fondazione Mai, Plug and Play, Primo Space e Tecnopolo Forlì-Cesena.

"Il programma di questa prima edizione parte da casi applicativi reali, con imprese spaziali e industrie di altri comparti che lavorano sugli stessi problemi da punti di partenza diversi. Chi arriva a Rimini può trovare qui una tecnologia già disponibile in un settore che non frequentava. La presenza delle istituzioni e la tappa degli Stati Generali della Space Economy collocano Bex dentro la strategia nazionale per il settore", dichiara Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division di Ieg.

Bex è patrocinata da Ministero dell'Università e della Ricerca, Commissione europea, Marina Militare, Aeronautica Militare, Agenzia Spaziale Italiana, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Unioncamere, con il supporto di Esa e Ice Agenzia, Bex è tappa ufficiale degli Stati Generali della Space Economy 2026.