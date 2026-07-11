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Spazio: De Luca (Aises), 'polo italiano Cyber e Space economy tradurrà conoscenze in azione concreta'

11 luglio 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
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"Il nostro obiettivo è mettere insieme, in un ecosistema strategico integrato e aperto all'innovazione, il mondo dell'industria, quello delle istituzioni, l'accademia e la ricerca. Il polo italiano per il Cyber e la Space economy vuole tradurre le conoscenze in azione concreta, in un sistema di alleanze strategiche internazionali, su questo percorso si costruirà il futuro, il presente di pace, di stabilità e di prosperità". Così Valerio De Luca, presidente Fondazione Aises e presidente del polo italiano per il Cyber e la Space economy, al convegno "Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza" in Senato, durante il quale è stato presentato ufficialmente il polo.

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