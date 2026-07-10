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Spazio, Tartaglia Polcini (MapSat): "Momento propizio grazie a tecnologie di osservazione della Terra e Ai"

Il ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI: "Grazie al Pnrr e al progetto Iride l’Italia ha scalato la classifica delle potenze spaziali"

Roberto Tartaglia Polcini, ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI - (Foto Ufficio stampa)
Roberto Tartaglia Polcini, ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI - (Foto Ufficio stampa)
10 luglio 2026 | 08.16
Simona Temperini
LETTURA: 1 minuti

“Grazie alla convergenza di situazioni che si sono verificate in questi ultimi due anni nel settore della spesa economy, il momento è propizio. Abbiamo infatti una disponibilità crescente di tecnologie di osservazione della Terra e abbiamo l'arrivo ormai prorompente delle funzionalità e dei processi di intelligenza artificiale, che possono migliorare quanto prima era considerato soltanto un indizio di un elemento di allarme sul territorio”. Sono le parole di Roberto Tartaglia Polcini, ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI, intervenuto a Roma, presso la Camera dei deputati, all'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale.

 

“Ora, queste informazioni vanno messe a disposizione degli utenti, degli operatori e della governance del territorio in modo fruibile, sostenibile ed immediato - aggiunge - per far sì che possano utilizzarle per prendere le decisioni più importanti su quel tema operativo”.

 

“Il Pnrr è servito per finanziare il salto di qualità italiano nella space economy. Grazie al Pnrr e al progetto Iride l’Italia ha scalato la classifica delle potenze spaziali - conclude - Questo non significa che il lavoro è finito: abbiamo un'autostrada, adesso la dobbiamo mantenere e, soprattutto, la dobbiamo far frequentare. Bisogna coltivare il mercato, promuovere regole che incentivino l'utilizzo dei dati satellitari al servizio del territorio e fare formazione sugli operatori che lo dovranno utilizzare”.

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Tag
Space Economy Osservazione della Terra Intelligenza Artificiale Pnrr
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