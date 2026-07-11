circle x black
Cerca nel sito
 

Spazio. Lisi (Asi): "Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso"

11 luglio 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Interpreto il mandato del Ministero degli Esteri italiano, il quale vuole andare oltre la visione tradizionale di una cooperazione internazionale intesa come assistenzialismo nei confronti di Paesi emergenti da parte di un Paese emersi. Il mondo oggi è molto più complicato di quanto fosse in passato e il concetto di Paese emerso e Paese emergente si è in parte perso. Quello che dobbiamo fare non è assistere ma sviluppare cooperazioni che creino valore". Lo ha detto Marco Lisi, inviato speciale per lo Spazio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e membro CdA Agenzia spaziale italiana - Asi, partecipando al convegno 'Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza' in Senato, durante il quale è stato presentato ufficialmente il polo italiano per il Cyber e la Space economy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza