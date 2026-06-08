I satelliti di Starlink raggiungono anche i clienti delle compagnie low-cost europee. A introdurre la connettività Starlink a bordo, a partire dal 2027, sarà Wizz Air: è la prima a farlo tra quelle che offrono le tariffe più basse, ma non la prima in assoluto. Lufthansa (e quindi anche Ita Airways) ha annunciato l'introduzione del Wi-Fi targato Musk da quest'anno. Tra gli altri accordi di Starlink in Europa ci sono Air France, Scandinavian Airlines (Sas) e airBaltic. Non tutti in Europa sono fan di Starlink. Ryanair, per voce del suo Ceo Michael O'Leary, ha dichiarato a gennaio che non installerà la tecnologia sui propri aerei dopo averla ritenuta non conveniente, con annesso battibecco social con lo stesso Elon Musk.

Un battibecco che ha comportato una serie di insulti tra i due, e sfruttato da O'Leary per una campagna pubblicitaria sul prezzo contenuto dei biglietti. Secondo Ryanair il Wifi di Musk sarebbe stato troppo costoso e l’azienda avrebbe dovuto fa ricadere gli aumenti sui clienti, poco interessati a Internet per tratte molto corte.

Wizz Air è andata nella decisione opposta. Per anni, spiega una nota della compagnia, "una connettività di alta qualità a bordo è stata considerata un privilegio riservato ai passeggeri delle classi premium. Wizz Air cambia le regole del gioco" scegliendo l'azienda di Elon Musk.

L’installazione del sistema è prevista a partire dal 2027. Tutti gli aeromobili di nuova generazione della flotta Wizz Air avranno una connessione internet ad alta velocità e bassa latenza a oltre 9.000 metri di quota indipendentemente dalla rotta o dalla destinazione. “Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato Ian Malin, Chief commercial officer di Wizz Air. “Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale".

“Siamo entusiasti di portare Starlink a bordo degli aeromobili Wizz Air e di trasformare l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri”, ha dichiarato Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales di SpaceX. (di Alessandro Pulcini)