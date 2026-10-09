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Strasserra (Bureau Veritas): "Più responsabilità per imprese con nuova disciplina anti-greenwashing"

09 ottobre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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"Con la nuova disciplina anti-greenwashing vediamo delle opportunità per rendere veramente concreto l'Empowering Consumers for the Green Transition. Le imprese hanno ora una responsabilità maggiore, quella di comunicare ciò che possono dimostrare. Per noi questo significa la possibilità di aumentare le nostre attività a supporto delle aziende per verificare la correttezza dei loro claim puntuali". Così Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer Bureau Veritas Italia, in occasione della 14esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale all'Università Bocconi di Milano.

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