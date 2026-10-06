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Subito, Gaziano: "Su sezione Motori 12 milioni di utenti unici al mese"

Numeri enormi che ci hanno portato a rinnovare il sito

Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito - (foto Adnkronos)
Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Subito Motori conta 12 milioni di utenti unici al mese nell'ambito di Subito che ne fa 28 milioni, e la sola parte di auto vale per quasi 10 milioni. In questo momento abbiamo 535mila annunci attivi e 650mila utenti unici che visitano Subito Motori ogni giorno. Sono numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione". Lo ha dichiarato Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di un incontro con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano e pensata per facilitare l'incontro tra chi cerca un'auto e chi la vuole vendere. "I nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori", ha spiegato Gaziano. "Era necessaria una profonda ristrutturazione, in modo da consentire agli utenti e ai nostri visitatori non solo di vedere le 500mila auto, ma di trovare quell'unica auto che poi si porteranno nel garage".

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Subito Motori utenti unici auto piattaforma online
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