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Sviluppo sostenibile, Italia rafforza leadership internazionale su governance multilivello

riuniti oltre 300 partecipanti all’Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs

Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs - Ufficio stampa
Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs - Ufficio stampa
14 luglio 2026 | 18.29
Sibilla Bertollini
LETTURA: 2 minuti

Grande successo per il Mase all’Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs, l’iniziativa congiunta Mase e UN-Habitat e nata sotto la presidenza italiana del G7. L’evento, ospitato nell’ambito dell’High-Level Political Forum delle Nazioni Unite, ha riunito oltre 300 partecipanti, confermando il ruolo dell’Italia come promotrice di un modello innovativo di cooperazione internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030. Ad aprire i lavori è stato il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, affiancato dalla direttrice esecutiva di UN-Habitat Anaclaudia Rossbach. Sono intervenuti inoltre il direttore generale Aeif del Mase Alessandro Guerri, l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione e il presidente di Ires Piemonte Alessandro Ciro Sciretti, a testimonianza del ruolo centrale dei territori italiani.

A poco più di un anno dal lancio, la Partnership Platform coinvolge già 10 Paesi e 4 organizzazioni con una lista di partecipanti pronta ad espandersi. Promossa e finanziata dal Mase su impulso della Presidenza italiana del G7, la piattaforma aiuta gli Stati a tradurre gli obiettivi dell’Agenda 2030 in azioni concrete insieme a Regioni, Città e Comuni, favorendo lo scambio di buone pratiche e una governance più efficace. L’adesione di partner come Ocse e Cio ne rafforza ulteriormente la dimensione internazionale. Tra le organizzazioni aderenti anche Icsc. Nel suo intervento, il sottosegretario Barbaro ha ribadito che "la parola che guida il nostro lavoro è collaborazione", sottolineando il valore del dialogo tra governi e territori per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile.

L’Italia ha inoltre presentato la propria esperienza di governance multilivello attraverso una Voluntary National Review che integra i contributi di 14 Voluntary Local Reviews di Regioni e Città Metropolitane, e il Joint Message on Sdg Localization, documento condiviso da numerosi Paesi per rafforzare il legame tra politiche nazionali e territoriali. L’incontro ha confermato la leadership dell’Italia nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla collaborazione tra Istituzioni, territori e organizzazioni internazionali, proiettando la Partnership Platform tra le principali iniziative globali in vista del Summit Sdg del 2027.

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sviluppo sostenibile governance multilivello Agenda 2030 Partnership Platform UN Habitat G7
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